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Aşırı övgü çocukları tembelleştiriyor

Her anne baba gayretini tebrik etmek için çocuğunu övmek ister. Bu sayede çocuğunun motive olmasını ve özgüven aşılamayı amaçlar . Ancak özgüveninin aşırı olması, çocuk için olumsuz sonuçlar da meydana getirebilir.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:42
Aşırı övgü çocukları tembelleştiriyor

Zamanın getirdikleri, uzmanların çeşitli görüşleri ile bugün çocuk yetiştirmek bir hayli zorlaştı. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına uyguladığı davranışlarda doğru bilinen yanlışlar olabiliyor.

Çocuğun özgüvenini geliştirmek için övmek çocuğu olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı, çocuğun her davranışının bilerek veya bilmeyerek onaylanmasının çocukta o davranışın büyümesine sebep olacağını ifade ediyor. Övgüyü iki ucu keskin bir bıçağa benzeten Akıncı, yanlış kullanımında çocuğun kişiliğinin zarar göreceğine işaret ediyor.

 

ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNE ZARAR VERMEDEN ONU ÖVMENİN YOLU

 

"Çocuğunuzun gayretini, çabasını, ilgisini, kişiliğinde gelişmesini istediğinizi özellikleri tutarlı övün. 'Oğlum, ne kadar güzel çalışıyorsun, çok etkilendim çalışma tekniğinden, annesine yardım eden çok asil bir çocuksun sen, oyunu zamanında bırakmak gibi zor bir şeyi yapabiliyorsun ya bravo sana... ' " şeklinde takdir etmelisiniz diyen Zafer Akıncı, ebeveynlerin övgüde tutarlı olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Çocuğun şahsı yerine davranışını övmenin doğru olduğunu, aksi halde anne-babaların çocuğa karşı inandırıcılığını yitirmesi, çocuğu tembel, zorluklardan kaçan, hemen hafif bir zorlukta bile sıkılıp bırakan bir çocuğa dönüştürmenin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:42
  1. ZAFER AKINCI
  2. Psikolog Aile Danışmanı Dr. Zafer Akıncı
  3. Çocuk Egitimi
  4. ebeveyn

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