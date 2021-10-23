  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Aşırı kafein tüketimi el titremesine sebep olabiliyor
Sağlık

Aşırı kafein tüketimi el titremesine sebep olabiliyor

El titremesi rahatsızlığının her yaştan insanlarda görülebilen sorunlardan biri olduğuna söyleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemlerine kadar birçok konuya dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:35:00 -
Aşırı kafein tüketimi el titremesine sebep olabiliyor

El titremesi rahatsızlığının her yaştan insanlarda görülebilen sorunlardan biri olduğuna söyleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemlerine kadar birçok konuya dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

El titremeleri, günlük hayatı zorlaştırırken bir yandan da toplum içine girince de rahatsız olmamıza sebep olabiliyor. En sık görülen el titreme şikayetleri, Parkinson’daki el titremesi ile olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından ayırt edilemiyor. Sık sık hastaların el titremesi nedeniyle kendisine başvurduğunu dile getiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, “El titremesi şikayeti son zamanlarda hastalarda çok sık karşılaştığımız bir sağlık problemi. Genç - yaşlı ayırt etmeksizin el titremesi birçok kişide görülebiliyor ve bu titremeler Parkinson hastalığı ile karıştırılabiliyor” dedi.

El titremesi şikayetiyle kendisine başvuran hastaların Parkinson oldukları endişesine değinen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, “Parkinson hastalığında sadece el titremeleri değil hareketlerde yavaşlama olur. Parkinson hastalığında bizim beklediğimiz sadece el titremesi değil hareketlerde yavaşlama gibi farklı belirtilerin değişiklik ettiği bir tablodur. Titreme bazen çok geç olabilir. Tek elde başlar sonra diğer ele geçer. Parkinson’da titreme özelliği hasta genellikle otururken ve istirahat halindeyken bile elinde işte para sayma, hap yapma tarzında dediğimiz bir titreme çeşitleri vardır bu yüzden her el titremesini Parkinson olarak değerlendirmemek gerekir” dedi.

Titremelerin nedenleri üzerine de konuşan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, aşırı kafein tüketiminin titremelere sebep olduğunu aktardı. Prof. Dr. Erdoğan, “Bize gelen hastalar daha çok fizyolojik tremor dediğimiz yorgunluk, aşırı kafein tüketimi gibi şikayetler ya da ailesel, yapısal bir özellik gösteren nedenler. Hastayı rahatsız edebilen bir durum olan heyecanlanması ile sinirlenme durumunda öfkelenmesi ya da ince iş gerektiren faktör çay, kahve gibi bardaktan içerken el titremesi şikayeti hastanın günlük hayatını etkileyen faktörlerdir. Titreme siz kafanıza taktıkça daha da artar ve sizi rahatsız eder. Ayrıca insanların sosyal hayatını da etkiler. Toplum içine girince de rahatsız duymanızı sağlar. Titremeler çok rahatsız ediyorsa, günlük hayatı etkiliyorsa altında yatan nedenlere bakılarak tedavi etmek gerekir. Her titremenin Parkinson sanılması kanısı doğru değildir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek
Ekonomi

Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek

Altında son dönemde yaşanan artışları değerlendiren analistler, fiyatların bu yıl 1850 dolara yükselmesini beklediklerini ancak gelecek yıl ..
Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model K..
Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin
Gündem

Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere dünyadaki en önemli yağlı tohum bitkilerinden biri olan "Kanola" ekme çağrısında bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay