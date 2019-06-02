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Aşırı asitli içecek tüketimi midesini deldi

Yozgat’ta 16 yaşındaki genç, aşırı tükettiği gazlı içecek yüzünden ölümden döndü.

02 Haziran 2019 Pazar 11:03
Aşırı asitli içecek tüketimi midesini deldi

Yozgat’ta 16 yaşındaki genç, aşırı tükettiği gazlı içecek yüzünden ölümden döndü.


Şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 16 yaşındaki hastanın, gazlı içecekler yüzünden delinen midesi başarılı bir operasyonla kapatıldı.


Yozgat Şehir Hastanesi’ne şiddetli karın ağrıları sebebiyle başvuran 16 yaşındaki M.M.A.’nın midesinin delindiği tespit edildi. Uzun süredir devam eden karın ağrılarının şiddetlenmesi ve genel durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise getirilen gencin sık sık kullandığı gazlı içecekler sebebiyle midesinin delindiği anlaşıldı.


Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras tarafından acilen ameliyata alınan M.M.A.’nın midesindeki delik 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı. Hastanın durumu ve ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Necip Fazıl Aras şunları kaydetti:


“Hastamızın iki yıldır çok sık ve aşırı miktarlarda gazlı içecek tükettiğini bu sebepten uzun zamandır, ara ara tekrarlayan karın ağrılarından şikayetçi olduğunu ve öğrendik. Hastamız karın ağrılarının şiddetlenmesi ve genel durumunda gözle görülür bir kötüleşme olmasından dolayı hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından gazlı içeceklerden kaynaklı olarak midesinde bir delinme olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla hastamızın midesindeki deliği kapattık. Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyon sonrasında hastamız yoğun bakım ünitesine ihtiyaç kalmadan tedavi edildi.”



“Mide delinmesi çocukluk döneminde çok nadir görülür”


Mide delinmesi durumunun, çocukluk çağında çok nadir görülen bir durum olduğunu kaydeden Dr. Aras, bu hastalığın belirtilerinin genelde başka rahatsızlıklarla karıştırılabileceğinin altını çizdi. Bağırsak ve mide delinmesi gibi durumlarda hastanın mevcut ağrısının aniden kesilebileceğini söyleyen Dr. Necip Fazıl Aras, “Böyle bir durumda hastanın normale döndüğü zannedilebilir. Ancak bu ağrılar hafife alınmamalı hasta gözlemlenmelidir. Hastanın genel durumunda kötüleşme, solgunluk, halsizlik ve göz kürelerinde çöküklük gibi bir durum gözlenmesi halinde mutlaka acil servise başvurulmalıdır” dedi.



Asitli içecekler midenin düşmanı


Asitli içecek tüketmenin, mideye ve diğer organlara ciddi zararlar verdiği uyarısında bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, “Gazlı içecekler beynin dopamin salgılamasına neden oluyor. Bu da bireyin kendisini o içeceklere bağımlı hissetmesine neden oluyor. Bunun yanında asitli içecekler depresyona davet çıkarırken uzun süreli kullanımlarda da beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı biliniyor. Gazlı içeceklerin içinde bulunan maddeler kemik erimesi, bağırsak iltihabı, kolon kanseri, astım, egzama, diyabet, böbrek taşı oluşumu, ileriki safhalarda böbrek yetmezliği, diş çürümeleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor” şeklinde konuştu.


Bu içeceklerin plastik kutularda satılmasının da ciddi zararları olduğunu vurgulayan Aras, “Plastik şişelerde bulunan Bisefanol A maddesinin büyük etkisi, östrojen hormonunu harekete geçirmesidir. Bu hormon erkeklerde ciddi sorunlara yol açarken, kadınlarda da meme kanseri riskini yükseltiyor” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:03
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