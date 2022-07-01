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Gündem Asın bu şerefsizleri! İkinci Bebek rezaleti
Gündem

Asın bu şerefsizleri! İkinci Bebek rezaleti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ikinci Bebek rezaleti yaşandı. Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ahlaksızları görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar, ailelere, çocuklara ve çevredeki insanlara umursamadan milletin gözü önünde zina yapanların toplumu ifsat suçundan idam edilmeleri yönünde çağrılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 11:31:00 -
Asın bu şerefsizleri! İkinci Bebek rezaleti

Son dönemlerde adeta düğmeye basılmış gibi ahlaksızlar, çukurlarından kafalarını çıkarmaya başladı.

Bazı kesimler, çıplaklığı ve fuhuşu "özgürlük" olarak tanımlarken bazı şerefsizler ise toplumun gözü önünde fuhuş yapıyor.

Buna son örnek İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki şerefsizin ulu orta cinsel ilişkiye girmeleri oldu.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Bebek sahilinde iki şerefsiz cinsel ilişkiye girmişti.

Asın bu şerefsizleri!

Vatandaşlar, ailelere, çocuklara ve çevredeki insanlara umursamadan milletin gözü önünde zina yapanların toplumu ifsat suçundan idam edilmeleri yönünde çağrılar yaptı.

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