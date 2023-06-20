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Yerel Asın bu adamları! İzmir’de zehir operasyonu
Yerel

Asın bu adamları! İzmir’de zehir operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-20 11:00:00 -
Asın bu adamları! İzmir’de zehir operasyonu

İzmir genelinde polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleşen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olaylarla ilgili 76 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Haziran tarihleri arasında il genelinde 61 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 419 gram esrar, 891 gram metamfetamin, 104 kök kenevir bitkisi, 203 ecstasy, 3 bin 217 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve maddelerde içime hazır uyuşturucu madde ile 12 hassas terazi, 13 tabanca, 6 tüfek, 262 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 395 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 130 şüpheli şahsa işlem yapıldığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 76 kişi tutuklandı.

Drone’la uyuşturucu sevkiyatı
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