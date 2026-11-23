Esenler Belediyesi, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 90. yıl dönümü dolayısıyla “Âkif’in Çizgisi-5” karikatür yarışmasını düzenliyor. “Âsım’ın Nesli” temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular başladı. Yarışmada dereceye girenlere toplam 155 bin TL ödül verilecek.





Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının ve fikir dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy’u, vefatının 90. yıl dönümünde “Karikatür Yarışması Âkif’in Çizgisi-5” programıyla anıyor. Bu yıl “Âsım’ın Nesli” temasıyla düzenlenen yarışma, Âkif’in vatan sevgisi, ahlak, çalışkanlık ve sorumluluk gibi değerleri esas alan; inançlı, bilgili ve güçlü karakterli gençlik idealini karikatür sanatıyla yeniden yorumlamayı amaçlıyor. Yarışmaya katılan eserler; akademisyen ve yazar Prof. Abdullah Uçman, sanatçı ve karikatürist Abdülbaki Kömür, karikatüristler Demirhan Kadıoğlu ve Hasan Aycın ile oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.



155 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan 15 yaş ve üzerindeki tüm karikatür sanatçılarına açık olan yarışmada birinciye 65 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 40 bin TL ödül verilecek. Ayrıca seçici kurul tarafından belirlenecek 30 eser sergilenmeye değer görülecek.





Karikatür yarışmasına katılmak isteyenler eserlerini 10 Aralık’a kadar Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün [email protected] adresine dijital olarak gönderebilecek. Eserlerin 16-19 Aralık tarihleri arasında değerlendirileceği yarışmanın sonuçları 20-23 Aralık tarihleri arasında açıklanacak. Ödül töreni ve sergileme programı ise 27 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.









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