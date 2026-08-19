Asılsız ihbar herkesi sevindirdi! Dereye giren çocuklar kaybolmamış…

Düzce’nin Hasanlar Barajı yakınlarında 3 çocuğun suya girdikten sonra kaybolduğu yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler alarma geçti. İhbarın ardından AFAD ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasanlar Barajı ve çevresinde detaylı araştırma yapan ekipler, çocukların kaybolmadığını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bölgede bulunan Yaşar Gökmen, çocukların dereye yıkanmak için geldiklerini ve daha sonra bölgeden ayrıldıklarını belirterek, "Dereye girmiş herhalde çocuklar ellerinde şampuanlarla. Dereye iniyorlar yıkamaya. Onlar yani geldiler yüzdüler gittiler. Çocukların ağabeyi de burada zaten öyle söyledi. Onlar döndüler geriye dedi. 3 çocuk akşamları yıkanmak için dereye gidiyorlar" dedi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından herhangi bir kayıp vakasının bulunmadığı kesinleşti.