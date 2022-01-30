Aşılarla ilgili olay iddia! “Domuz ürünü var” deyip...

Münübe Yılmaz

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi olan Endonezya’da koronavirüs aşılarıyla ilgili büyük bir tartışma başladı. Endonezya Müslüman Tüketici Vakfı (YKMI), üçüncü doz (güçlendirici) aşıların domuz ürünü içerdiği iddiasıyla bir protesto gösterisi düzenledi. Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinin ikinci büyük kenti olan Malang’ın belediye binası önünde önceki gün düzenlenen gösteride, domuz katkılı olduğu ileri sürülen aşılarla ilgili bir bildiri okundu. Eylem koordinatörü Insyaf Prabanjana, üçüncü doz aşıların içinde domuz ürünü katkısı olduğundan emin olmak için bir araştırma ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirterek "Cakarta'da fakihler, bilim adamları ve hukukçuların da içerisinde olduğu bir kurul, söz konusu aşıların helal olmadığını ortaya koydu” dedi. Prabanjana ayrıca hükümetten, özellikle de Sağlık Bakanlığı'ndan Endonezya Ulema Konseyi'nin (MUI) tavsiyelerine uygun olarak helal olan aşı türlerini sağlamasını istedi.

Çin aşısı için "helal" fetvası verilmişti

Bilindiği gibi, Endonezya'da Ulema Konseyi, Türkiye'nin de satın aldığı Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'ın "helal" olduğunu açıklamıştı.