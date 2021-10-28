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Sağlık Aşılar yeni mutasyonlara karşı etkili değil mi? Korona aşıları mutasyonlara karşı ne kadar etkili?
Sağlık

Aşılar yeni mutasyonlara karşı etkili değil mi? Korona aşıları mutasyonlara karşı ne kadar etkili?

Korona aşıları hangi mutasyonlara etkili değil? Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde 116 milyonu aşkın doz korona aşısı uygulandı. Aşı olanlar ise mutasyona karşı bu aşıların ne kadar etkili olduğu. Peki, aşılar mutasyonlara etkili değil mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:30:00 -
Aşılar yeni mutasyonlara karşı etkili değil mi? Korona aşıları mutasyonlara karşı ne kadar etkili?

Koronavirüsle mücadele sürerken kısa aralıklarla farklı ülkelerden mutasyon haberleri geliyor. Peki, uygulanan aşılar mutasyonlara karşı etkili değil mi?

Aşılar yeni mutasyonlara karşı etkili değil mi? Korona aşıları mutasyonlara karşı ne kadar etkili?

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Kovid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi.

Çalışmada, Kovid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Kovid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen ve İsveç ve Angola'da da tespit edilen Kovid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.

A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.

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