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Sağlık Aşılar ne zaman Türkiye’ye gelecek? | Çin aşısı geldi mi?
Sağlık

Aşılar ne zaman Türkiye’ye gelecek? | Çin aşısı geldi mi?

Sinovac aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Türkiye’de Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanacak. Vatandaşların gelip gelmediğini ne zaman aşılamanın başlayacağını araştırıyor. Peki, Çin aşısı geldi mi? | Çin aşısının gelişi ertelendi mi? | Türkiye’de aşılama ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:18:00 -
Aşılar ne zaman Türkiye’ye gelecek? | Çin aşısı geldi mi?

Koronavirüs aşılarının ne zaman uygulanacağı merak konusu. Milyonlarca kişi aşıların yurda ne zaman geleceğini merak ediyor. Sinovac aşısının 28 Aralık Pazartesi günü gelmesi bekleniyordu. Ancak Çin’in başkenti Pekin’de vakaların artmasıyla alarm durumuna geçildi. Bu sebeple aşıların gelmesi konusunda gecikme yaşanacağı açıklandı. Peki, koroavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Aşılar ne zaman Türkiye’ye gelecek? | Çin aşısı geldi mi?

Çin’in başkenti Pekin’de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle “acil durum” ilan edildi. Pekin yönetimi Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasını sağlayan acil durumu ilanıyla Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptalini kararlaştırdı. Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin’den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.

Pekin’deki acil durum Türkiye’ye gelecek olan aşıların durumunu da olumsuz etkiledi. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya hesaplarından “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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