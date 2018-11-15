Asıl Yunan aşığı CHP

Fetullahçı şebekenin maskesini yıllar önce düşüren, sahte kahramanları deşifre eden, kaleme aldığı 64 kitapla tarihteki karmaşık vakaların röntgenini çeken, Yunan gâvurunun gözü dönmüş katiller sürüsü olduğunu “Yunan Mezalimi” isimli eseriyle yeni nesillere anlatan Kadir Mısıroğlu’nun itibarını zedelemek için CHP zihniyeti, her fırsatta iftiraya başvuruyor. Mısıroğlu’nun maskeleri düşüren tarihi belgelerine cevap veremeyen CHP ve şaşkın avanesi, Mısıroğlu’nu “Fesli Kadir” gibi lakaplarla anıyor, değerli tarihçiye Yunancılık iftirası atıyor.

“Keşke yunan galip gelseydi” koca bir yalan!

Bir konuşmasında sarf ettiği “Yunan galip gelseydi CHP’nin tek parti döneminde yaptıklarını yapamazdı” mahiyetindeki sözleriyle; alimlerin asılmasına, hilafetin kaldırılmasına, camilerin ahıra çevrilmesine, medreselerin kapatılmasına, ezanın yasaklanmasına vurgu yapan Kadir Mısıroğlu’nun ifadesini bağlamından kopararak “Keşke Yunan galip gelseydi” sözüne indirgeyen CHP zihniyeti, geçmişten bugüne Yunanı baş tacı yaptı.

Yunan’a CHP’den para

CHP’nin “Ebedi Şef”i İsmet İnönü, “denize döktüğümüz” yaralı Yunan askerleri için 1933’te 300 TL para yardımında bulundu.

“Kahraman” dediler

CHP’nin dergisi Yedigün, Anadolu’yu kana bulayan Yunan Evzonları için 19 Kasım 1940’ta, “Yunanistan’ın milli kahramanları” manşetini attı. Türkiye’nin savaşta galip olarak oturduğu masada imzaladığı Lozan Antlaşması’nın 59’uncu maddesi ile Türkiye’nin Yunanistan’dan savaş tazminatı alması hakkından vazgeçildi.

Sirtaki oynayan soytarılar

CHP’nin Yunan sevdası günümüzde de devam etti. 2018 Nisan’ında CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin Kent Konseyi, Sağlık Şenliği adı altında düzenlediği etkinlikte Yunan Sirtakisi oynattı. CHP’liler, Yunan bayrağının renklerine bürünerek Sirtaki oynadı.

Millet her şeyi biliyor

Karılarını Yunan’ın koluna takan, Yunan işgalcilerine ‘kahraman’ diyen, Yunan’dan tazminat hakkından feragat eden, 12 Adalar ve Batı Trakya topraklarını Yunanistan’a teslim eden CHP zihniyetinin, 1966’da kaleme aldığı “Yunan Mezalimi” kitabıyla Yunanistan’ın Anadolu’daki katliamlarını belgeleriyle kamuoyuna sunmuş bir tarihçi olan Kadir Mısıroğlu’na yönelik “Yunancı” ithamı, millet nezdinde itibar görmüyor.

-Türkiye tarihine damgasını vuran Erdoğan da Mısıroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Ecevit de Yunan aşığı

CHP ile ünlenen Bülent Ecevit de kaleme aldığı bir şiirle Yunan’a olan sevdasını dile getirmişti.

Karısını bile koluna taktırmıştı!

Şef İsmet İnönü, eli kanlı Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos’u 1930 yılında Türkiye’ye davet ederek karısı Mevhibe İnönü’yü Yunan Venizelos’un koluna taktı. Bununla da yetinmeyen İnönü, Yunan mevkidaşı ile kadeh tokuşturdu. Venizelos, ziyareti kapsamında CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal ile de görüşerek birlikte objektiflere poz verdi.