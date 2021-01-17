Aşil topuğu nedir? Homeros'un efsanesi

Aşil, asıl ismiyle Akhilleus; M.Ö 700’lü yıllarda Homeros’un yazmış olduğu İlyada eserinin kahramanlarından biri olarak bilinir.

Bu kitapta anlatılanlara göre Aşil’e ne kılıç işler ne de ok. Sanki üzerinde görünmez bir zırh bulunur. Bunun nedeni ise annesinin onu kutsal olarak nitelendirilen ırmakta yıkamasıdır. Fakat durum böyle olmasına rağmen ilerleyen yıllarda Aşil’in topuğuna bir ok saplanır ve orada ölüverir.

Bunun sebebi ise annesi onu ırmakta yıkarken topuğundan tutmuş, yani topuğuna su değmediği için zırhlanmamıştır.

Bir hayal ürünü olan bu hikayeyi temsili olarak adlandırılıp Aşil Topuğu kelimesi zaman zaman konuşma ve yazılarda kullanılır.