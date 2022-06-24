'Asıl sarık harekatını Mahmud Ustaosmanoğlu yaptı!' Cenazede ortaya çıkan muhteşem görüntü
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, merhum Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat darbecileri ile mücadelesini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Emanetini Rabb'ine teslim eden Mahmud Efendi Hazretleri, yüzbinlerin katlımı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Çoğunluğu İsmailağa Cemaati'nden oluşan kalabalığın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sünnetine uygun giyim-kuşamı, muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı.
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, merhum Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat darbecilerine karşı zaferini anlattı.
Coşkun, 28 Şubat döneminde uygulanan yasakları hatırlatarak, "Mahmud Ustaosmanoğlu, 1925'ten itibaren adına 'devrim' denilen, darbe sürecinde uygulanan 'sarık harekatını' asıl gerçekleştiren kişidir." dedi.