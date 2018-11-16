Asıl provokatör bu Kemalistler

Her ortamda ve fırsatta toplumun sinir uçlarıyla oynayan Kemalistler, kendileri gibi düşünmeyen herkesi “provokatör” ilan etmekten de geri durmadı. Türkiye’nin huzuru ve refahı için hayata geçirilen projeler üzerinden bile nifak tohumları eken CHP zihniyeti toplumsal mutabakatı bozmak için gayret gösterdi. CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 16 Nisan referandumunda “evet” oyu verecek vatandaşları “denize dökmekle” tehdit ederken, bir başka CHP’li vekil İlhami Özcan, Trabzon halkını “Rum” olmakla itham etti.

Kemalist Mine Kırıkkanat “Atatürk’e taptığını” söylerken, futbol kulüplerinin içine de sızan laik yobazlar, “İmam Hatipleri kapatıp, hocaları asmak” istediklerini haykırdı. Sosyal medya teröristleri, halkın yarısından fazlasının oyunu almış Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak küfürler savurarak, olası provokasyonların fitilini ateşledi.

Toplum manipüle ediliyor

Müslüman Türk milletinin baş belası marjinal Kemalistler, sürekli olarak toplumu manipüle eden faaliyetlere imza atarken, kendileri gibi düşünmeyenlere karşı da adeta büyük bir linç kampanyası yürüttü. Her ortamda ve fırsatta, toplumsal fay hattını derinleştirici eylemler düzenleyen laik yobazlar, Müslümanların hareketlerini ise, “provokasyon” olarak nitelendiriyor.

Son olarak, Emine Şahin isimli bir tıp öğrencisinin, “Atatürk ilah değildir” sözleri üzerinden fırtına kopartan Kemalistler, her gün onlarca provokatif eylem düzenliyor. Yakın zaman içerisinde CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un, toplumsal barışımızı hedef alan provokatif sözleri hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bozkurt, 16 Nisan referandumunda, “evet” oyu verecek vatandaşlarımızı denize dökmekle tehdit etmişti.

Milleti tehdit ettiler

Geçtiğimiz günlerde ise CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, Trabzonlu vatandaşlarımızı hedef alan skandal sözler sarf etti. Trabzonlu vatandaşlarımızı, “Rum” olmakla itham eden Özcan, adeta bütün Karadeniz halkını tahkir etti. Tek parti döneminin CHP’li valisi Nevzat Tandoğan’ın “Ulan öküz Anadolulu” sözleriyle açtığı hakaret perdesi, kendisinden sonra gelen CHP’lilerce devam ettirildi.

Bidon kafa dediler

Anadolu topraklarının irfan sahibi milletini, “Bidon kafalı”, “Göbeğini kaşıyan adam”, “Koyun” sözleriyle aşağılayan CHP zihniyeti, milletin sinir uçlarını sürekli olarak kaşıdı. 10 Kasım tarihinde, metrobüste yolculuk eden vatandaşlarımızın bir kısmının ayağa kalkmaması üzerine, “gün gelecek hepinizin kafasına sıkacağız” diye bağıran kadının görüntüleri medyaya düşmesine rağmen hiçbir hukuki yaptırımda bulunulmadı.

Hakaretler diz boyu

Yıllardan bu yana ağız dolusu hakaretleri toplumun üzerine boca eden Mine Kırıkkanat, “Atatürk benim ilahımdır” sözleriyle toplumsal huzurumuzu sabote etti. Halkın tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede, aleni bir şekilde “şirk” koşan Kırıkkanat’a hiçbir hukuksal yaptırım uygulanmadı. Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giymiş azgın azınlık, futbol müsakabalarını bile kirli emellerine alet etti.

Attıkları sloganlarda, “İmam hatipleri kapatmak ve hocaları asmak” istediklerini haykıran Kemalistler, toplumsal huzurumuzu hedef aldı. Yüzleri ve görüntüleri net olmasına rağmen söz konusu şahıslara hiçbir hukuki işlem yapılmadı. Sosyal medyada konuşlanmış dijital teröristler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletin iradesini yansıtan isimlere galiz küfürler savururken, malum cenah tek kelime etmedi.