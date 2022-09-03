"Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor
Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gerilimin nedeni Yunanistan'ın tavırları. Doğu Akdeniz'deki adımlar birilerinin uykusunu kaçırıyor. Asıl mesele S-400, F-35 değil. Birileri kendi savaş uçağımızı yapmamıza karşı" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin nedeni Yunanistan'ın tavrı" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Doğu Akdeniz'deki doğal gaz aramalarımız bizim gururumuzdur ama birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye milli savunma alanında ilerliyor. Asıl mesele s-400, F-35 değil"
Yunanistan'la çatışma olur mu?
"Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir çatışma olur mu?" şeklindeki soruya Kurtulmuş şu yanıtı verdi:
"Ben Yunanistan'ın böyle bir çılgınlığa girmeyeceğini düşünüyorum. Devlet aklı vardır, çatışmaya girmez. İkili olarak oturup konuşulduğu zaman hallolmayacak bir mesele olmadığını biliyorlar."