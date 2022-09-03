"Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin nedeni Yunanistan'ın tavrı" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki doğal gaz aramalarımız bizim gururumuzdur ama birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye milli savunma alanında ilerliyor. Asıl mesele s-400, F-35 değil"

Yunanistan'la çatışma olur mu?

"Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir çatışma olur mu?" şeklindeki soruya Kurtulmuş şu yanıtı verdi:

"Ben Yunanistan'ın böyle bir çılgınlığa girmeyeceğini düşünüyorum. Devlet aklı vardır, çatışmaya girmez. İkili olarak oturup konuşulduğu zaman hallolmayacak bir mesele olmadığını biliyorlar."