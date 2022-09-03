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Gündem "Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor
Gündem

"Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gerilimin nedeni Yunanistan'ın tavırları. Doğu Akdeniz'deki adımlar birilerinin uykusunu kaçırıyor. Asıl mesele S-400, F-35 değil. Birileri kendi savaş uçağımızı yapmamıza karşı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:03:00 -
"Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin nedeni Yunanistan'ın tavrı" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki doğal gaz aramalarımız bizim gururumuzdur ama birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye milli savunma alanında ilerliyor. Asıl mesele s-400, F-35 değil"

Yunanistan'la çatışma olur mu?

"Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir çatışma olur mu?" şeklindeki soruya Kurtulmuş şu yanıtı verdi:

"Ben Yunanistan'ın böyle bir çılgınlığa girmeyeceğini düşünüyorum. Devlet aklı vardır, çatışmaya girmez. İkili olarak oturup konuşulduğu zaman hallolmayacak bir mesele olmadığını biliyorlar."

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Yorumlar

gercek nedir

tedbirini al takdirini bırak gavurdan dost olurmu

099

syonist haclinin şımarık çocuğu yunan kasiniyor fakat reis umursamıyor . üst aklın gayesi ise reisi itibarsız lastirmak ve teknolojik faaliyetleri durdurmak
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