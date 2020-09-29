Asıl hedef Türk-Azeri bağlarını koparmak

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar devam ederken Karabağ’daki işgalcilerin lideri Arayik Harutyunyan, Artsakh’ın güneyinde pozisyonları kaybettiklerini belirtirken, “Düzinelerce ölü, düzinelerce yaralı var. Azerbaycan F-16 uçağı ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye de bizimle savaşıyor” ifadeleriyle işgal ettiği topraklardan kardeş Azerbaycan’a saldırıların faturasını ağır ödediklerini itiraf etti.

“Ermenistan, Yunanistan gibi hareket ediyor”

Sıcak bölgede gelişmeleri takip eden Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Akit’e saldırıların öncesi ve bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı. Aşirov, Temmuz ayından beri Ermenistan’ın Tovuz bölgesine saldırdığını belirterek, “Ermenistan uzun zamandan beri Tovuz bölgesi almak istiyordu. Tovuz bölgesi bugün Dağlık Karabağ’ın 80 kilometre uzağında. Tovuz bölgesinin önemi ise Türkiye Azerbaycan ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından son derece çok önemli. Dağlık Karabağ Laçin Şuşa koridoru var, Bu koridor Ermenistan tarafından işgal edilince, Türkiye ile Azerbaycan’ın Karabağ bağlantısı koparılmış oldu. Tovuz bölgesi Türkiye bağlantısı bunu kopartmak istiyor. Türkiye Azerbaycan’a geçiş yolu Tovuz bölgesinden geçiyor, Tanap, Bakü-Ceyhan boru hattı, Tiflis boru hattı, Kars Demiryolu hatları bu bölgeden geçiyor. Ermenistan bu kadar önemli stratejik bir bölgeyi almaya çalışarak bu bölgeye saldırdı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye-Azerbaycan arasında tarihi bir tatbikat yapıldı. Bu operasyonun başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 1994’de ateşkes protokolü vardı. Bu protokolde bile Dağlık Karabağ Ermenistan’ın demiyor. Ancak Ermenistan’ın mevcut lideri Armen Sarkisyan, ‘Dağlık Karabağ Ermenistan’ın’ demeye başladı. Azerbaycan halkına hakaret etti. Bunun üzerine halkın tepkisini aldı. Karabağ’da demografik yapıyı değiştirmek için bölgeye Ermenileri getirmeye başladı. Enerji hatlarına saldırması ve provokatif açıklamalar sonrasında Tovuz’da sivillere saldırması fitili ateşledi. Azerbaycan ordusu son saldırının üzerine Türkiye’nin de desteği ile misliyle karşılık vererek 10’un üzerinde köyü geri aldı. Bu burada bitmeyecek. Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan etti. Halk Azerbaycan ordusuna destek vermek için seferberlik çağrılarına katılmaya başladı. Ermenilerin saldırdığı bölgeler savaş alanı gibi. Ermenistan Dağlık Karabağ’ı unutturmak için Yunanistan gibi hareket ediyor. Bu yüzden Tovuz’a saldırıyor. Ermenistan’ın PKK ile ilişkisi gözden kaçırılmamalı. Bunların çok uzun bir tarihten beri ilişkileri devam ediyor. Ermenilerin yerleştirme işlerini terör örgütü PKK organize ediyor. Ermenileri 27 senedir destekleyen ülkelerin başında da Rusya geliyor. Ancak uluslararası hukuka göre Rusya bu aşamada açık destek veremez. Şu an bölgede çatışmalar devam ediyor. Ermeni askerlerinden yüzlerce yaralı ve ölü var. Bizden de 6 sivil, Ermenilerin son saldırısında hayatını kaybetti. 30’un üzerinde de yaralımız var. Ancak Azerbaycan askerleri ilerleyerek işgal altındaki köyleri temizlemeye devam ediyor” sözlerine yer verdi.

Türkiye olası savaşın sonunu belirler

ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür de, Ermenistan’ın tek başına hareket edemeyeceğinin altını çizerek, “Ermenistan’a karanlık ülkelerin desteği olmayacak olsa birkaç aya kalmaz Azerbaycan 1992’de kaybettiği toprakların tamamını rahatlıkla geri alacak güç ve iradeye sahiptir. Türkiye, Tovuz saldırılarında olduğu gibi dünkü saldırılar sonrasında da Azerbaycan’ın yanında olduğunu hemen ilan etmiş ve dünya devletlerinin Azerbaycan’a destek olmasını istemiştir. Artık batıya bağımlı batı stratejisi ile hareket eden bir Türkiye yoktur. Bu da bölgesinde istikrara katkı sağlayan caydırıcı bir güç olmasını sağlamıştır. Yerli ve milli silahları ile Azerbaycan ordusuna katkı sağlayan Türkiye, Ermenistan ile Azerbaycan arasında olası bir savaşın sonucunu doğrudan etkileyen bir ülke olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın silahlı gücü PKK’dır

Güvenlik ve Strateji uzmanı Dr. İmbat Muğlu da, terör devleti Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef almasını değerlendirerek, “Azerbaycan ordusu saldırıya anında karşılık vererek Ermenistan’a ait çok sayıda askeri aracı ve onlarca askeri etkisiz hale getirdi. Uzun bir süreden beri Ermenistan tarafından askeri olarak hazırlıkları yapılan bu saldırı planının zamansal planlamasının da yapıldığını görmekteyiz. Ermeniler sınır bölgelerinde Azerbaycanlı askerlere sürekli taciz atışlarında bulunarak bölgedeki tansiyonu bilerek yükseltiler. Yıllardır Ermenistan’ın PKK terör örgütünü desteklediği herkesçe bilinmektedir. Özellikle son birkaç yıldır Erivan yönetimi terör örgütü PKK’yı ülkesine yerleştirdi. Son saldırıdan yaklaşık 10 gün önce de 500’den fazla PKK/YPG’li teröristin Ermenistan Ordusu saflarında yer aldığı kesinlik kazandı. Ermenilerin PKK’lı teröristleri aileleriyle birlikte Karabağ başta olmak üzere işgal ettikleri bölgelere yerleştirdiklerini görüyoruz. Zorla işgal ettikleri bu topraklarda Suriye’ye benzer bir yöntem ile bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışarak kardeş Azerbaycan ile Türkiye arasında bir tampon oluşturmak, aradaki fiziki bağı kopartma hedefini gütmekteler. Türkiye bu kirli oyunun farkında ve bunu sahnelenmesine engel olmak için dün olduğu gibi bugün de kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu göstermiştir. Şu an bölgede bulunan yerel kaynaklardan ve Azerbaycan basınında aldığımız bilgileri değerlendirdiğimizde Azerbaycan Ordusu Ermenistan’ın işgali altında bulunan topraklarının bir kısmını alarak ilerlemeye devam ediyor. Bu toprakların tekrar asıl sahibi olan Azerbaycan’a geçmesi gerekiyor. Sorunun masada çözülmesi için yıllardır çaba sarf eden Azerbaycan artık sahada mücadele ederek hakkını Ermenistan’dan almalıdır” şeklinde konuştu.