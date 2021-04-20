Aşıda cevabı en çok merak edilen soru cevabını buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de birinci ve ikinci doz uygulanan toplam aşı miktarı 20 milyonu geride bıraktı. 14 Ocak’ta uygulamaya başlanan Sinovac aşsıyla ilgili ilk çalışma bitti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan’ın aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, aşılama henüz 15 milyonken yapılan çalışmada, birinci ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişiler araştırıldı. Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup kendisini yeterince koruyamadığı için COVID-19’a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor. Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısı yaklaşık 2 bin 500. Bu kişilerin yoğun bakım ihtiyacı ise yok denecek kadar az.

Aşı olduktan sonra enfekte olanlar yoğun bakım ihtiyacı duydu mu?

Aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyen Turan, "Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.