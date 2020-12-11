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Yaşam Aşıda bilgi kirliliği uyarısı! Hastalığın bitmesini istiyorsak aşı şart!
Yaşam

Aşıda bilgi kirliliği uyarısı! Hastalığın bitmesini istiyorsak aşı şart!

Türk bilim insanları, Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:51:00 -
Aşıda bilgi kirliliği uyarısı! Hastalığın bitmesini istiyorsak aşı şart!

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile alanında uzman hekimlerin verdiği bilgilerin referans alınması gerektiğine dikkat çeken Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı karşıtlığının kabul edilemez olduğunu belirterek “Ben de bir sağlık çalışanı olarak ilk gelen aşıdan olacağım. Çünkü salgının bitmesi için bu şart” dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise bu acımasız hastalığa yakalanan her yaşta insanın her gün yaşadığı drama yakından şahit olduğunu belirterek “Bu salgının kökünün kazınması için aşı olmazsa olmazdır. Sosyal medyada dolaşan kulaktan dolma bilgilerle, önyargılarla aşıya karşı olmak doğru değildir. Çözüme de katkı sağlamaz" dedi.

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