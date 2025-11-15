ASİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Mazlumların gür sesi Akit Medya, ülke gündemine yön veren yayıncılık anlayışıyla yalnızca medya dünyasında değil, iş ve sivil toplum çevrelerinde de önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşdünyası Derneği (ASİAD) Başkanı Yücel Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Akit Medya’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette heyeti, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede, medya–sivil toplum iş birliği, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gündemi ile ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Akit Medya Reklam Müdürü Erdoğan Gül de hazır bulundu. ASİAD heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Akit Medya yönetimine teşekkür ederken, karşılıklı iyi niyet temennileri ile ziyaret sona erdi.

ÖDÜL TÖRENİNE DAVET

Öte yandan, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşdünyası Derneği (ASİAD), Türk dünyasında birlik, dayanışma ve ortak değerlerin güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir organizasyona hazırlanıyor. ASİAD, 29 Kasım 2025 tarihinde “Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri” programını düzenleyecek. Farklı coğrafyalardan işadamları, akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikte, Türk dünyasına katkı sunan isimler ödüllendirilecek. Program kapsamında kültür, sanat, iş dünyası, bilim, medya ve sivil toplum alanlarında önemli çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlara plaket ve ödüllerin takdim edilecek. ASİAD yetkilileri, etkinliğin Türk dünyası ilişkilerini güçlendirmeyi ve ortak geleceğe dair vizyonu desteklemeyi amaçladığını belirtti. 29 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninin, geniş bir katılımla anlamlı bir buluşmaya sahne olması bekleniyor.