  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Medya ASİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret
Medya

ASİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ASİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşdünyası Derneği (ASİAD) Başkanı Yücel Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Akit Medya’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, heyeti, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Görüşmede, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gündemi ile ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Mazlumların gür sesi Akit Medya, ülke gündemine yön veren yayıncılık anlayışıyla yalnızca medya dünyasında değil, iş ve sivil toplum çevrelerinde de önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşdünyası Derneği (ASİAD) Başkanı Yücel Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Akit Medya’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette heyeti, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede, medya–sivil toplum iş birliği, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gündemi ile ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Akit Medya Reklam Müdürü Erdoğan Gül de hazır bulundu. ASİAD heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Akit Medya yönetimine teşekkür ederken, karşılıklı iyi niyet temennileri ile ziyaret sona erdi.

 

ÖDÜL TÖRENİNE DAVET

Öte yandan, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşdünyası Derneği (ASİAD), Türk dünyasında birlik, dayanışma ve ortak değerlerin güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir organizasyona hazırlanıyor. ASİAD, 29 Kasım 2025 tarihinde “Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri” programını düzenleyecek. Farklı coğrafyalardan işadamları, akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikte, Türk dünyasına katkı sunan isimler ödüllendirilecek. Program kapsamında kültür, sanat, iş dünyası, bilim, medya ve sivil toplum alanlarında önemli çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlara plaket ve ödüllerin takdim edilecek. ASİAD yetkilileri, etkinliğin Türk dünyası ilişkilerini güçlendirmeyi ve ortak geleceğe dair vizyonu desteklemeyi amaçladığını belirtti. 29 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninin, geniş bir katılımla anlamlı bir buluşmaya sahne olması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23