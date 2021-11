ASİAD Başkanı Yalçınkaya; Tüm üyelerimize çağrımızdır zam yok!

Ulusal ve uluslararası yapılanmasıyla gündem oluşturan ve birçok çalışmalara imza atan kısa adı ASİAD olan Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşadamları Derneği, Çekmeköy'de genel merkezde üyeleriyle bir araya geldi.

Merkezi Çekmeköy’de faaliyet gösteren ASİAD'ın üyeleriyle buluşması toplantısına Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kanat önderleri, muhtarlar ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Toplantı programında konuşma yapan Başkan Yücel Yalçınkaya, " “Milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlı olan ASİAD, her zaman ülkesinin ve devletinin yanında yer alan bir yapıdır. Her biri ülke ekonomisine önemli katma değerler sunan ASİAD ailesinin üyeleri, gerektiğinde milletinin çıkarları için verilecek tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırdır” şeklinde konuştu. Derneğin üye yapısı ve bugüne kadar yaptığı bazı çalışmalardan da bahseden Yalçınkaya, “Gücünü iş dünyasından alan ASİAD, birleştirici yönü ile her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bir ivme kazanmıştır” dedi.

"Gelen zamları etiketlere yansıtmayacağız"

ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya konuşmasına şöyle devam etti," İsterse dolar 15 TL, 20TL olsun. Bizim İş Dünyası olarak yapmamız gereken, birbirimize sahip çıkmamızdır. Devletimizin ve millletimizin yanında olmamızdır. Üyelerimizin her biri milli düşünen bir yapıya sahiptir ve bizim ekonomimize Türkiye'de savaşmak için top mermisine ihtiyaç yoktur. Dünya ve ülke olarak ekonomik bir savaş içerisindeyiz. Dış güçler odaklı bizim ekonomimizle mücadele etmek isteyen Türkiye düşmanlarına cevabımız şudur, Biz İş Dünyası olarak gerektiğinde herşeyimizden fedakarlık yapacağımız ama bu millletimizi ve devletimizi hiç bir zaman zora sokmayacağız. İş Dünyası olarak tüm üyelerimize talimatımız gelen zamları ASİAD ailesi olarak etiketlere yansıtmayacağız" dedi.