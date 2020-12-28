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Sağlık Aşı zorunlumu olacak? Bakan Koca duyurdu
Sağlık

Aşı zorunlumu olacak? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs aşısının zorunlu olmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 06:52:00 - 2020-12-28 07:04:26
Aşı zorunlumu olacak? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

 

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