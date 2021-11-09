Aşı zorunlu olur mu? Herkesin aşı olması zorunlu mu?

Aşı olmak zorunlu olacak mı? Ülkemizde 117 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Aşı olmayan vatandaşlar ise aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, aşı zorunluluğu olur mu? Herkesin aşı olması zorunlu mu?