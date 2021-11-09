Aşı zorunlu olur mu? Herkesin aşı olması zorunlu mu?
Aşı olmak zorunlu olacak mı? Ülkemizde 117 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Aşı olmayan vatandaşlar ise aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, aşı zorunluluğu olur mu? Herkesin aşı olması zorunlu mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 2021 Ocak ayından itibaren aşı uygulaması yapılıyor. Aşı olmayanlar ise bir zorunluluğun olup olmayacağını araştırmaya başladı.
Aşı zorunlu olur mu? Herkesin aşı olması zorunlu mu?
Türkiye’de aşı zorunluluğu bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz” ifadelerini kullandı.