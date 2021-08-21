Aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar artırılmalı

Göksel Çağlav Ankara

Günlük koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200’ü aşarken aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gelebileceği tartışmaları da başladı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Uzman Dr. Hüseyin Güntürk'ün “Aile hekimleri federasyonu olarak yıllardır aşı gibi konuların zorunlu olması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları meclise sunduk, bakanlığımıza bu konuda çeşitli bildirimlerde bulunduk çünkü toplumu ilgilendiren konularda kişilerin kendi seçimleri olamaz. Bulaşıcılığı olan bir konuda herhangi bir kişiyi hasta yapma hakkından bahsedilemez. Koronavirüs ile ilgili aşılamasını yaptırmayan kişilerin PCR testi ile sinema, tiyatro, spor müsabakaları gibi toplu alanlara, seyahat edebilmelerine ve en başta okullara PCR testi yapılarak gelmesi kararı bizce çok doğru bir karar oldu. Özgürlüklerimiz ancak kendi alanımızda olduğu zaman kendi özgürlüğümüz olur. Bir başkasının özgürlüğüne, hayatına kast ediyorsa bu özgürlük değildir” ifadelerini kullandı.

Önlemler takip edilmeli

Çocukların okullarından uzak tutulmaması gerektiğini belirten Dr. Güntürkün “Okulların 1,5 yıl kapalı olması öğrencileri hem ruhen etkiledi hem de okul ve sınav başarılarının düşmesine neden oldu. Ailelerin tedirgin olması noktasında da etkili oldu. Okulların açılmasıyla beraber çocuklarımızın sağlığı ve temas eden öğretmen, personel ve büyüklerinin aşılanmış olması çok elzem. Böylelikle bulaşı azaltacak ve vakalar düşmeye başlayacak eğer bunlar yapılır ve dikkatle takip edilirse okulların açılmasının vaka artışına bir katkısı olmayacağını düşünmekteyiz” dedi.

