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Gündem Aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar artırılmalı
Gündem

Aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar artırılmalı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Uzman Dr. Hüseyin Güntürk, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının günlük 200’ün üzerine çıktığına dikkat çekerek, “Aşı yaptırmayanlara PCR zorunluluğunu destekliyoruz. Bu kısıtlamalar genişletilerek devam etmeli” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 10:46:00 -
Aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar artırılmalı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Günlük koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200’ü aşarken aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gelebileceği tartışmaları da başladı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Uzman Dr. Hüseyin Güntürk'ün “Aile hekimleri federasyonu olarak yıllardır aşı gibi konuların zorunlu olması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları meclise sunduk, bakanlığımıza bu konuda çeşitli bildirimlerde bulunduk çünkü toplumu ilgilendiren konularda kişilerin kendi seçimleri olamaz. Bulaşıcılığı olan bir konuda herhangi bir kişiyi hasta yapma hakkından bahsedilemez. Koronavirüs ile ilgili aşılamasını yaptırmayan kişilerin PCR testi ile sinema, tiyatro, spor müsabakaları gibi toplu alanlara, seyahat edebilmelerine ve en başta okullara PCR testi yapılarak gelmesi kararı bizce çok doğru bir karar oldu. Özgürlüklerimiz ancak kendi alanımızda olduğu zaman kendi özgürlüğümüz olur. Bir başkasının özgürlüğüne, hayatına kast ediyorsa bu özgürlük değildir” ifadelerini kullandı.

Önlemler takip edilmeli

Çocukların okullarından uzak tutulmaması gerektiğini belirten Dr. Güntürkün “Okulların 1,5 yıl kapalı olması öğrencileri hem ruhen etkiledi hem de okul ve sınav başarılarının düşmesine neden oldu. Ailelerin tedirgin olması noktasında da etkili oldu. Okulların açılmasıyla beraber çocuklarımızın sağlığı ve temas eden öğretmen, personel ve büyüklerinin aşılanmış olması çok elzem. Böylelikle bulaşı azaltacak ve vakalar düşmeye başlayacak eğer bunlar yapılır ve dikkatle takip edilirse okulların açılmasının vaka artışına bir katkısı olmayacağını düşünmekteyiz” dedi. 
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Muzaffer Ay

İlaç sektorlwriyle iş birliği mi yaptinizda hepiniz birden aşı diye tutturdunuz. Sizleri anlamak çok zordur.
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Yorumcu

Dsö ye tapan sizlerin maaşlarında kısıtlamaya gidilmeli aşı hiç hokken vefat sayısı 10-15 açın gecen sene rakamlara bakın dün tarihli bide bu sene düne bakın 10 katı siz kim tıp bilimi kim her ölene corona yazılıyor rockfeller rotschild uşağı şeytan yolcusu sefiller sizii
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