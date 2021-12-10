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Eğitim Aşı yaptırmayan öğretmen ve okul çalışanlara PCR zorunluluğu kalkacak mı?
Eğitim

Aşı yaptırmayan öğretmen ve okul çalışanlara PCR zorunluluğu kalkacak mı?

Okullarda PCR zorunluluğu olmayacak mı? Ülkemizde yaklaşık 122 milyon doz aşı yapıldı. Öğretmenler arasında aşı olma oranı bir hayli yüksek. Buna rağmen aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi veriyor. Peki, okul çalışanlarının PCR testi zorunluluğu kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:40:00 -
Aşı yaptırmayan öğretmen ve okul çalışanlara PCR zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime bir buçuk yıl ara verildi. 6 Eylül 2021’de yüz yüze eğitim başladı. Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarına bu sürede PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, PCR zorunluluğu kalkıyor mu? Öğretmenlerin PCR testi zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Aşı yaptırmayan öğretmen ve okul çalışanlara PCR zorunluluğu kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Hızlı Antijen Kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, hızlı antijen kitini kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?
Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

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Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

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