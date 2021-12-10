Aşı yaptırmayan öğretmen ve okul çalışanlara PCR zorunluluğu kalkacak mı?

Okullarda PCR zorunluluğu olmayacak mı? Ülkemizde yaklaşık 122 milyon doz aşı yapıldı. Öğretmenler arasında aşı olma oranı bir hayli yüksek. Buna rağmen aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi veriyor. Peki, okul çalışanlarının PCR testi zorunluluğu kalkacak mı?