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Yaşam

Aşı yaptırmayan karı koca 10 gün arayla yaşama veda etti

Ordu'da koronavirüse yakalanan 62 yaşındaki Aysel ve 70 yaşındaki Fahri Duyar çifti tedavi gördükleri hastanede 10 gün arayla hayata gözlerini yumdu. Yaşlı çiftin koronavirüs aşısı yaptırmadıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 13:48:00 -
Aşı yaptırmayan karı koca 10 gün arayla yaşama veda etti

Kentte yaşayan emekli öğretmen Aysel Duyar ve emekli sağlık şube müdürü Fahri Duyar çiftine, yaklaşık 1 ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Aşı yaptırmadıkları belirlenen çiftin testleri pozitif çıktı. Duyar çifti, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Aysel Duyar, 30 Kasım’da hayatını kaybetti. Aysel Duyar, Altınordu ilçesindeki Hatipli kabristanlığında toprağa verildi.

Aşı olmamışlardı

Fahri Duyar da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fahri Duyar, bugün kılınacak cenaze namazı sonrası eşinin yanında toprağa verilecek. 10 gün arayla yaşamlarını yitiren çiftin 2 çocuğunun da koronavirüse yakalandığı, birinin ev karantinasında bulunduğu, diğerinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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