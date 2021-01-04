Vaka sayılarının geçtiğimiz aya göre düşüş göstermesiyle ve koronavirüs aşısının gelmesi ile birlikte okulların açılma ihtimali var mı? sorusu merak kazandı.

Aşı yapıldıktan sonra okullar açılacak mı?

Konuyla ilgili flaş açıklama Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapıldı. İlhan, yaptığı açıklamasında, "Öğretmenlerimizin aşılanması ile beraber vaka, hasta sayısı da belli bir seviyeye inerse okulların açılmasını tekrar düşünmek gerekiyor" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılarla birlikte vücutta antikor oluşmasının bir miktar zaman alacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ama yine fiziksel mesafeye, maskeye, hijyene, kalabalığa girmemeye, ortamlarda temiz hava girişine mutlaka müsaade etmemiz gerekiyor. Aşı bize mücadelemizde yardımcı olacak. Aşılı kişiler hasta olursa hastalığı daha hafif geçirecekler. Böylece bulaş ihtimali, ağır hasta olma durumu da azalacak. Okullara etkisi şöyle olabilir; belli bir antikor düzeyi oluştuktan sonra vakalar hastalar toplumda belli bir düzeyde gidiyorsa okulların açılması 15 Şubat tarihinde tekrar değerlendirilip ona göre karar verilmesi söz konusu olabilir"

Uzman isim, açıklamasının devamında aşılanacak ikinci grupta öğretmenlerin olabileceğini hatırlatarak, okulları açılmasının illere göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. İlhan, açıklamasında, "Öğretmenlerimizin aşılanması ile beraber vaka, hasta sayısı da belli bir seviyeye inerse okulların açılmasını tekrar düşünmek gerekiyor. Okulların açıldığı dönemi hatırlarsak, kimi öğrencileriniz okula gelmeyi tercih ederken kimi öğrenciler uzaktan eğitime devam etmişti. Bu dönem muhtemelen böyle bir yaklaşım da benimsenebilir"

"15 Şubat'tan sonra okullar açık olsa dahi yine EBA sistemi ile beraber sistemin devam edeceği kanısındayım. Yine zorunluluk söz konusu olmayabilir. Kimileri göndermek istemiyorsa çocuklarını okula göndermeyebileceklerdir düşüncesindeyim. Şu an İstanbul'da, Ankara’da hasta sayısında vaka sayısında yüzde 40’a varan azalmalar var. Anadolu'daki bazı illerimizde bu şekilde olmayabiliyor. İllere göre değerlendirme yapılabilir. Eğer okulların açılmasına karar verilirse Türkiye genelindeki rakamlara göre bakmak gerekiyor. İllerde kendi özelinde değerlendirebilir" ifadesini kullandı.

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Beklenen 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac 10 saatlik bir yolculukla Türkiye'ye geldi. 1,5 milyon insan aşılanacak. 47 milyon doz aşı daha gelecek. Peki, okulların açılması ile ilişkisi bulunan öğretmenler ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama takvimine göre öğretmenler ikinci aşamada aşılanacak grupta yer alıyor.

Türkiye'de aşılama 4 aşamada yapılacak:

- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor.

Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.

- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.

- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.

- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.