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Sağlık Aşı sırası kaç yaşta? 60 yaş üstü aşı oluyor mu?
Sağlık

Aşı sırası kaç yaşta? 60 yaş üstü aşı oluyor mu?

Kim aşı randevusu alabiliyor? Türkiye’de hızlı bir şekilde koronavirüs aşıları uygulanmaya devam ediyor. Yerli aşılar da devreye girince sürecin çok daha hızlı ilerleyeceği düşünülüyor. Aşı olmak isteyenler kaç yaş grubuna randevu verildiğini merak ediyor. 60 yaş üstü aşı olabiliyor mu? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Kaç yaş aşı olabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 00:14:00 -
Aşı sırası kaç yaşta? 60 yaş üstü aşı oluyor mu?

Kim ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 10 milyon dozu aşkın koronavirüs aşısı uygulandı. Aşı olmak isteyenler ise sistemin kaç yaşa randevu verdiğini araştırıyor. Hangi yaş grubu aşı olabiliyor? Kim aşı randevusu alabilir?

Aşı sırası kaç yaşta? 60 yaş üstü aşı oluyor mu?

Türkiye’de aşı uygulaması hızlı bir şekilde sürüyor. Fedakar sağlık çalışanları yedi yirmi dert çalışıp Türkiye’nin en uzak noktalarına kadar aşı hizmetini götürüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nu belirlediği takvime göre aşı yapılıyor. Aşı randevusu MHRS web sitesinden ve ALO182’den alınıyor. Sistem 65 yaş üstü vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşların 60 yaş üstü eşlerine randevu veriyor. Ayrıca sistemden öğretmenler de randevu alabiliyor. Önümüzdeki günlerde yeni aşı sevkiyatlarıyla birlikte 60 yaş üstü için de sistemin açılması bekleniyor.

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