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Sağlık Aşı sırası bana ne zaman gelir? Kaç yaş korona aşısı oluyor?
Sağlık

Aşı sırası bana ne zaman gelir? Kaç yaş korona aşısı oluyor?

Aşı randevu sıram geldi mi? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 14 Ocak’ta aşılama çalışmaları başladı. Vatandaşlar sırasının kendilerine ne zaman geleceğini belirtiyor. Peki, korona aşısı kime yapılıyor? Korona aşısı ne zaman olacağım? Korona aşı sırası güncel

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:36:00 -
Aşı sırası bana ne zaman gelir? Kaç yaş korona aşısı oluyor?

Korona aşı sıram geldi mi? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Vatandaşlar ne zaman kendilerine aşı sırasının geleceğini araştırıyor. Peki, ne zaman aşı olacağım?

Aşı sırası bana ne zaman gelir? Kaç yaş korona aşısı oluyor?

13 Ocak’ta ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Öncelikle sağlık çalışanları aşı oldu. Ardından Bilim Kurulu’nun belirlediği sıraya göre aşılar uygulanmaya başladı. Son olarak 12 Şubat’ta 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Ayrıca 65 yaşın 60 yaş üstü eşlerine de aşı yapılıyor.

24 Şubat 2021 itibariyle aşılamada ikinci aşamaya başlanacağın müjdesi de geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı oldu ve öğretmenlerin randevu alabileceklerini belirtti. Bilindiği gibi öğretmenler aşı takviminde ikinci aşamanın ilk sırasında yer alıyor.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Sağlık

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

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