Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Türkiye, Çin ile 50 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı. Söz konusu aşının Faz -3 sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sonuçlar güvenli çıkarsa ilk parti aşı Türkiye’ye gönderilecek. Ardından aşılar Türkiye’de üç aşamalı güvenlik testlerinden geçecek. Aşı, Sağlık Bakanlığı testlerinden de geçerse uygulanmaya başlayacak. Peki, aşı kime yapılacak?

Aşı randevusu var mı? | Koronavirüs aşısı için randevu mu oluşturulacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının kimlere ne zaman yapılacağına yönelik bir plan hazırladı. Öncelik risk gruplarının olacak. Vatandaşlar ise kime ne zaman aşı yapılacağını merak ediyor. Milyonların bu merakı ise dolandırıcıların ağızlarını sulandırdı. Dolandırıcılar milyonlarca kişiye ‘Aşı randevusu oluştur’ şeklinde mesaj gönderiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu tip mesajlara, çağrıları itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ konusu mesajlara cevap vermeyin. COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.