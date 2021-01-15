Aşı provokatörlerine yüzde 95 tokadı!

Siyasi rant uğruna aşı karşıtlığını körükleyerek halk sağlığını tehlikeye atan şer cephesine cevap ise yurt içi ve yurt dışında görev yapan Türk bilim insanlarından geldi: Verilere göre, Çin aşısı kitlesel ölümlere karşı yüzde 95 oranında koruma sağlıyor.

Türkiye’de aşı çalışmasının başladığı gün aynı merkezden düğmeye basılmışçasına ‘Çin aşısı güvenli değil’, ‘Koruma oranı yüzde 50’ gibi manşetlerini servis eden Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Karar gibi gazetelerin iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Daha düne kadar ‘Aşı niye gelmedi’, ‘Dünya aşılamaya geçti biz geç kaldık’ propagandası yapan malum kitle bu defa da ‘güvenilirlik’ noktasında şaibe oluşturma çabasında. Yurt içinde ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Türk bilim adamları ise Çin aşısına yönelik yürütülen bilinçli kara propagandayı çürütecek açıklamalarda bulundu. Militan muhalefetin gözdesi Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı ‘Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler’ başlıklı sunumda bile Çin aşısının koruyuculuğunun yüzde 92 seviyesini bulduğu ve yan etkilerinin Alman aşısına göre daha az olduğu kaydedildi.

Bilimsel çevreden tam not

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, şunları dile getirdi: “Brezilya tarafından Çin aşısının güvenliğiyle ilgili yayımlanan makalenin tamamını okuduğunuzda kitlesel ölümlerden yüzde 95’in üzerinde koruduğuna dair verilerin olduğunu görürsünüz. Aşı olduktan sonra ufacık bir burun akıntısını dahi katarsanız etkinlik yüzde 50.3. Bulguların bir hastaneye başvuracak şekilde baş göstermesi noktasında güvenilirliğin yüzde 78’e çıktığı, lakin hastanede yoğun bakıma gitme, solunum cihazına bağlanma ve ölüm oranını azaltmada yüzde 95’in üzerinde azalttığına dair veriler var. Makalenin bir cümlesini değil de bütününü okuduktan sonra değerlendirmekte fayda var. Aşı pandemiye karşı elimizdeki en güçlü silahtır. Sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere aşı olunmaya başlandı. İlk evre açıklamanın bir hafta içinde bitirilmesi bekleniyor. Daha sonra aşama aşama diğer gruplara vurulacak. Bakanlık tarafından ayarlamaları yapılıyor. Türk aşısı da Çin aşısıyla birebir aynısı. İnaktif ölü aşı. Aşı karşıtlığında bir kişi bin kişilik bir etki yapabiliyor.”

Aşılama başladı kodlar kırıldı

Faz-3 çalışmasının sonuçları hakkında da okuyucularımızı aydınlatan Prof. Dr Arıca, şunları anlattı: “Ben de Türkiye’deki Faz 3 çalışmasına katılan bir bilim insanıyım. Bugün kodlar kırıldı. Bana da kod kırılmasıyla ilgili bilgilendirme mesajı geldi. Yüksek düzeyde antikor gelişti. Herhangi bir yan etki oldu mu sorusu en çok yöneltilen soru. Sol omuzda vurulan yerde, şişlik, kızarıklık ağrı olabilir. Veya o gece biraz ateş ve kas ağrıları olabilir diye uyardılar ama bende bunların hiçbiri olmadı. Sadece bu iki ay boyunca kilo ölçümlerine baktığımda yaklaşık 5 kilo zayıfladığımı gördüm. Ama kilo vermem bu aşıdan dolayı mı başka nedenlerden dolayı mı bilimsel olarak kanıtlamak zor. Ama ülke için önemli bir veri.”

TTB bile olumlu not verdi

ABD’nin Seattle kentindeki SANA Biyoteknoloji’de Viroloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Semih Tareen da yaptığı açıklamada, şunları anlattı: “Brezilya daha önce yüzde 78 açıklamıştı. Şimdiyse yüzde 50,38. Yüzde 78 başarı oranı, aşıdan sonra virüse yakalanıp, hastalığı çok ağır geçirenlerin sayısındaki azlığı gösteriyordu. Etki oranındaki yüzde 50’lere varan düşüş ise aşının başarısız olduğunu değil, aşıdan sonra virüse yakalanılsa dahi çok hafif semptomlarla hastalığın geçirildiğini gösteriyor bize. Bunlar hâlâ olumlu sonuçlar.” TTB tarafından hazırlanan, Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler başlıklı sunumda bile Çin aşısının koruyuculuğunun yüzde 92 seviyesini bulduğu ve yan etkilerinin Alman aşısına göre daha az olduğu bunun dışında özelliklerini benzer olduğu kaydedildi.

Başkan örnek oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra “Acil Kullanım Onayı” verilen CoronaVac aşısı oldu. Hastane ayrılışında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 3 milyonun arkasından 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin’den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız. (Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir.”