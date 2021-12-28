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Dünya Aşı olmayanlara ek kısıtlamalar getirebilir
Dünya

Aşı olmayanlara ek kısıtlamalar getirebilir

Kazakistan'da gelecek aydan itibaren sağlık gerekçesi bulunmaksızın COVID-19 aşısı olmayı reddeden vatandaşlara karşı sosyal alanlarda ek kısıtlamalar uygulanması öngörülüyor. Söz konusu yeni tedbirler, hükümetin COVID-19 Komisyonu tarafından onaylanması halinde 5 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:37:00 -
Aşı olmayanlara ek kısıtlamalar getirebilir

Kazakistan Sağlık Bakanı Vekili Jandos Burkitbayev, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkedeki epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunun ancak son dönemde dünyada hızla yayılmaya başlayan COVID-19'un Omicron varyantından endişe duyduklarının altını çizdi.

Bakanlık olarak bunun için ek tedbirlerin getirilmesini önerdiklerini belirten Burkitbayev, "Alışveriş ve eğlence merkezlerine, kapalı pazar yerlerine, spor ve sağlık tesislerine, yoga, yüzme havuzu, sauna, banka ve posta şubeleri, halka kamu hizmeti sunma merkezlerine sadece COVID-19'a karşı tam aşı olmuş 'yeşil' kategorideki kişilerin girişlerine izin verilmesini öneriyoruz." dedi.

Tedbirler onaylanırsa 5 Ocak'ta uygulanacak

Söz konusu yeni tedbirler, hükümetin COVID-19 Komisyonu tarafından onaylanması halinde 5 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son haftalarda COVID-19'a yakalanma oranı yüzde 32 azaldı.

Günlük vaka sayısının 500'ün altına indiği ülkede, COVID-19'a karşı ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı da 8,5 milyona ulaştı.

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