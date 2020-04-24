Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını merak ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle aşı ve iğne yaptırmak zorunda olanlar bu süreçte oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

Aşı olmak orucu bozar mı? | Oruç tutarken iğne yaptırılır mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.