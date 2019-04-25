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Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Mübarek Ramazan ayı içerisinde oruçlu olan vatandaşlar aşı olmak ya da iğne yaptırmak zorunda kaldıklarında oruçlarının bozulup bozulmayacağı konusunda ikileme düşüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili ne diyor? Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

25 Nisan 2019 Perşembe 13:11
Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Mübarek Ramazan ayı içerisinde oruçlu olan vatandaşlar aşı olmak ya da iğne yaptırmak zorunda kaldıklarında oruçlarının bozulup bozulmayacağı konusunda ikileme düşüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili ne diyor? Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oruçlu iken aşı olmak veya iğne yaptırmakla ilgili görüşü ise şöyle; Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırılabilir

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Gıda ve vitamin iğneleri sakıncalı

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:11
  1. Aşı olmak orucu bozar mı?
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