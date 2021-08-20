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Gündem Aşı olduktan sonra koronaya yakalanmıştı... Erzurum Valisi'nden ilginç çıkış: Aşı olmayan bana hizmet edemez
Gündem

Aşı olduktan sonra koronaya yakalanmıştı... Erzurum Valisi'nden ilginç çıkış: Aşı olmayan bana hizmet edemez

Aşı olmasına rağmen koronavirüse yakalanan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 19:24:00 -
Aşı olduktan sonra koronaya yakalanmıştı... Erzurum Valisi'nden ilginç çıkış: Aşı olmayan bana hizmet edemez

Geçmiştiğimiz Mart ayında 2. doz aşısından hemen önce koronavirüse yakalanan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez” dedi.

Erzurum koronavirüs aşı oranlarında yer aldığı turuncu kategoriden yüzde 65 oranına ulaşarak sarı kategoriye geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş, düzenlenen toplantıda esnafa uyarıda bulunarak çift doz aşı yapılmayan çalışanın lokantada kendisine hizmet edemeyeceğini söyledi. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün'de toplantıda çift doz aşı yapılmayanların stada girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Aşılı olanlarında hastalığı bulaştırmasına rağmen Vali Memiş, “Bütün Erzurum'a teşekkür etmek isterim. Aşılamada sarı kategoriye geçtik. Yüzde 65 birinci doz aşılamayı yaparak sarı kategoriye geçtik. Bu yeterli değil tabi en kısa sürede de mavi kategoriye geçmemiz lazım. 50 yaş üzerinde ki aşılama durumumuz iyi ama biraz daha gençlere gelince aşılarda bir defans görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız kapı kapı geziyorlar. Bazı zamanlar nezaketsiz davranışlara da maruz kalıyorlar. Buna rağmen hiç bıkmadan kapı kapı geziyorlar” diye konuştu.

Birinci doz aşıdan sonra koronavirüse yakalanmıştı

Koronavirüse karşı ilk doz aşısını 19 Şubat günü merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde olan Vali Okay Memiş, 27 gün sonra koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan Vali Memiş, evinde karantinaya alınmıştı. Vali Okay Memiş'in virüse yakalanmadan bir gün önce ikinci doz aşısını yaptıracağı belirtilmişti.

İlk doz aşısını pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesi'nde olan Vali Memiş, "Öğretmen arkadaşlarla, polisle, jandarmayla, bir de konumum gereği her gün onlarca yüzlerce vatandaşla görüşmem oluyor. Şimdiye kadar bu virüse maruz kalmamıştık. 1 yıldır kendime çok dikkat ediyorum. Bugüne kadar korona kapmamıştım ama bugün hayırlı bir şey oldu. Aşıyla muhatap oldum. Bütün vatandaşlarımız umarım aşı konusunda duyarlılık gösterir. Aşılamaya yönelik biraz daha gayret göstermemiz lazım" açıklamasında bulunmuştu.

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