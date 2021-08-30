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Yerel Aşı olanlara ücretsiz! Akın akın gidiyorlar
Yerel

Aşı olanlara ücretsiz! Akın akın gidiyorlar

Gaziantep'te bir işletmeci, aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartlarıyla gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanya sonrası çok sayıda vatandaş işletmeye gelerek ücretsiz kebap yedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 11:54:00 -
Aşı olanlara ücretsiz! Akın akın gidiyorlar

Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Gaziantep'te vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önlenip aşılamanın artırılması için kentteki bazı işletmeler de kısıtlama tedbirleri uygulanmaması ve kapanma süreci yaşanmaması için halkı aşıya yöneltmek adına kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, bir lokantanın işletmecisi, aşılarını yaptırdığını gösterenlere, ücretsiz yemek yeme imkanı tanıyor.

Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, ''Pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle zarar gördük. Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi. Aşılarını olan misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyamıza talep oldukça fazla ve misafirlerimiz uygulamadan memnun. Aşı olmayanların duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz" diye konuştu.

"Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik"

Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi. Aşısını olup kampanya kapsamında yemek yemeye gelen diğer vatandaşlar ise uygulamayı insanların aşıya teşvik edilmesi için güzel bulduklarını kaydetti.

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Ahmet Şenler

DSÖ’ nün kebapçısı
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