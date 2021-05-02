Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 23 milyon doza yakın aşı yapıldı. Şimdiye kadar Çin ve Alman aşıları vatandaşlara uygulandı. Kısa süre içerisinde Rus aşısı yani Sputnik V aşısı da uygulanmaya başlanacak. Pek çok ülkede çift doz aşı olanların kısıtlamaları kaldırıldı. Aynı durumun Türkiye’de de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu. Aşı olanların yasakları kaldırılacak mı?

Aşı olanlar yasaklardan muaf mı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs’a kadar vaka sayılarının 5 binlere düşmesinin hedeflendiğini bu tarihten sonra ise kontrollü normalleşme adımlarının atılacağını belirtti. Son günlerde kulislerde ise yaz aylarında çift doz aşı olanlar için kısıtlamaların kaldırılacağı konuşuluyor. Şimdiye kadar bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu yöntemi pek çok ülke uyguluyor. Aşılama hızı arttığında bu konunun gündeme geleceği konuşuluyor. Ülkemizde son olarak 55 yaş üstü için aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca amaçlarının aşılamada haziran sonunda 40 yaş üstüne gelinmesi olduğunu ifade etti.