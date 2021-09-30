Aşı kartı zorunlu mu olacak? Aşı kartı nasıl alınır?

Korona ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin 29 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 355 bin 442 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 18 oldu. Vaka sayıları okulların da açılması ile birlikte 30 binlere dayanırken, HES kodu uygulaması AVM’lerde, cafe ve restoranlar başta olmak üzere kamu kurumların girişlerinde uygulanıyor. HES kodu yerine aşı kartının getirileceği iddiaları son günlerde gündemi meşgul ediyor. Aşı kartı zorunlu olacak iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yalanlama geldi.

Aşı kartı zorunlu mu olacak?

Aşı kartı iddialarına ilişkin Bakan Koca şunları söyledi: “Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Bildiğiniz gibi birçok müesseseye girişte HES kodu uygulamamız bulunmaktadır.” Peki aşı kartı nasıl alınır, nereden çıkartılır?

Aşı kartı nereden çıkartılır?

Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.