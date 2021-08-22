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Aşı karşıtı yayın yapan radyo spikeri, koronavirüse yenildi
Dünya Aşı karşıtı yayın yapan radyo spikeri, koronavirüse yenildi
Dünya

Aşı karşıtı yayın yapan radyo spikeri, koronavirüse yenildi

ABD'de bir radyoda aşı karşıtı yayınlar sunucu Phil Valentines, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-08-22 11:23:00 -
Aşı karşıtı yayın yapan radyo spikeri, koronavirüse yenildi

ABD’de koronavirüs aşısı karşıtı radyo sunucusu Phil Valentine, koronavirüs sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

61 yaşındaki sunucunun ölümünü çalıştığı Nashville radyo istasyonu Super Talk doğruladı.

Associated Press’te yer alan habere göre, Valentine koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılmadan önce dinleyicilerine, "Bu koronavirüse yakalanırsam alırsam, ondan ölme şansım var mı?" diye düşünmelerini söylemişti. Eğer öyleyse, onlara aşı olmalarını tavsiye etmiş, muhtemelen ölmeyeceğini düşündüğü için aşı olmamayı seçtiğini söylemişti.

Öte yandan Valentine, koronavirüse yakalandıktan sonra takipçilerinden aşı olmalarını istemişti. Valentine yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra erkek kardeşi Mark Valentine, "aşılama konusunda daha sesli bir savunucusu olmadığı" için pişmanlık duyduğunu söyledi.

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