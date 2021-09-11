Aşı karşıtı miting bugün saat kaçta nerede yapılacak?

Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediğini duyurmuştu. İstanbul Valiliği, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge izin verdi. Valilik tarafından alınan kararda, Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısının düzenlenmek istenildiği belirtildi.

Aşı karşıtı mitin bugün saat kaçta nerede yapılacak?

Aşı karşıtı miting 11 Eylül Cumartesi günü saat 15:00’da Maltepe Miting alanında yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada “Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 10'a yakını tam aşılı kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir.” demişti. Salgından vefat edenlerin yüzde 90’ı aşısızların olması nedeniyle aşı kartışı mitingi eleştiri getirenler de var.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk, aşı karşıtlarının yaptıkları ve sürdürdükleri girişimleri halk sağlığına kötülükten başka bir anlam taşımadığını vurguladı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, aşı karşıtlarının dedikodulardan başka argümanı olmadığına değinerek, “Bilimsel gerçekler bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla ortaya konulur. Sadece geleceğe yönelik endişelerle bir sonuca varmak rasyonel değildir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise “Enfeksiyon hastalığı ve tedavisi miting konusu mudur? Zaten Türkiye’de isteyen aşı oluyor, isteyen olmuyor. Demokrasilerde ifade, miting, toplantı ve yürüyüş özgürlüğü vardır ancak kimsenin halk sağlığını tehlikeye atma özgürlüğü olamaz.” dedi.