Aşı karekodu nedir? Aşı karekodu nereden, nasıl alınır?

Türkiye’de koronavirüs salgınında aşılama sürecine girildi. Sağlık Bakanlığı aşılama sürecinde kişiye özel karekod uygulamasını başlattığını duyurdu. Bu uygulama ile birlikte hangi aşının kime yapıldığı tespit edilmiş olacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer karekod uygulamasının olmasıyla aşı takip sistemlerinin çok doğru şekilde yapıldığını ve bu konuda sağlık çalışanlarının tecrübeli olduğunu ifade etti.

Tezer, bir kişinin dışında başka bir kişiye aşı yapılmasının mümkün olmadığını veya ben yaptırmıyorum benim hakkımı başka birisi kullansın gibi durumunda söz konusu olmadığını belirtti. Hasan Tezer, sistem kimlerin aşılanması gerektiğini, kimlerin sırasının geldiğini ve ne zaman aşı yapılacağını belirlediğini ifade etti.