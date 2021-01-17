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Sağlık Aşı karekodu nedir? Aşı karekodu nereden, nasıl alınır?
Sağlık

Aşı karekodu nedir? Aşı karekodu nereden, nasıl alınır?

Aşı karekodu nedir? Aşı karekodu nereden, nasıl alınır? Türkiye’de koronavirüs salgınında aşılama sürecine girilmesiyle birlikte birçok konu edilmeye başlandı. Bunlardan birisi de Sağlık Bakanlığı’nın aşılama sürecinde kişiye özel karekod uygulamasını başlattığını açıklaması oldu. Birçok vatandaş aşı karekodunun ne olduğunu ve nereden, nasıl alındığını araştırmaya başladı. Peki, aşı karekodu nedir? Aşı karekodu nereden, nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 20:22:00 -
Aşı karekodu nedir? Aşı karekodu nereden, nasıl alınır?

Türkiye’de koronavirüs salgınında aşılama sürecine girildi. Sağlık Bakanlığı aşılama sürecinde kişiye özel karekod uygulamasını başlattığını duyurdu. Bu uygulama ile birlikte hangi aşının kime yapıldığı tespit edilmiş olacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer karekod uygulamasının olmasıyla aşı takip sistemlerinin çok doğru şekilde yapıldığını ve bu konuda sağlık çalışanlarının tecrübeli olduğunu ifade etti.

Tezer, bir kişinin dışında başka bir kişiye aşı yapılmasının mümkün olmadığını veya ben yaptırmıyorum benim hakkımı başka birisi kullansın gibi durumunda söz konusu olmadığını belirtti. Hasan Tezer, sistem kimlerin aşılanması gerektiğini, kimlerin sırasının geldiğini ve ne zaman aşı yapılacağını belirlediğini ifade etti.

 

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