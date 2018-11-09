Aşı ile vücut savaş deneyimi kazanıyor
Aşılama bulaşıcı hastalıklara karşı toplumu korumanın en etkili, en ekonomik en güvenilir yöntemlerinden biri..09 Kasım 2018 Cuma 17:12
Aşılama, bütün tıbbi tedavilerden çok daha fazla hayat kurtarıyor.
Aşılamanın yararını gösteren en önemli sonuç çiçek hastalığında yaşanmıştır. Yapılan tahminlere göre 350 milyon yeni çiçek vakasının ve 40 milyon çiçek hastalığına bağlı ölümün önüne geçilmiştir.
AŞININ ASLI MİKROP!
Evet gerçekten öyle.. Aşının aslı bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroplardır. Ancak bu mikropların, canlı olmayan veya zayıflatılmış versiyonları insan vücuduna enjekte edilir. Ancak bu durum hastalığa yol açmaz. Aksine bağışıklık sistemimiz, zayıflatılmış bu mikroplarla savaşmaya başlar ve tabir caizse savaşma deneyimi kazanarak güçlenir.
Gelecekte gerçek enfeksiyonla karşılaşıldığında vücudumuzun bağışıklık sistemi daha önceki savaşını hatırlayarak hastalıklara yani onların mikroplarına direnir, karşı koyar ve onları yenerek vücudu sağlıklı tutar.
9. Hafta.....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı
13. Hafta....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı
17. Hafta.....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı
8. Ay...........Daha önce yapılmamışsa Çocuk Felci aşısı
9. Ay...........Kızamık
10. Ay..........Kızamıkçık, Kabakulak
12-18. Aylar.....Daha önce yapılmamışsa BCG aşısı
15-24. Aylar.....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı
18-24. Aylar.....Tifo
5 Yaş..........BCG aşısı + Difteri - Tetanoz - + Çocuk Felci aşısı tekrarı
10 Yaş.........Tetanoz aşısı tekrarı + Çocuk Felci aşısı tekrarı
14 Yaş..........Tetanoz aşısı tekrarı + Çocuk Felci aşısı tekrarı
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