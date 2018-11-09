Aşı ile vücut savaş deneyimi kazanıyor



Aşılama, bütün tıbbi tedavilerden çok daha fazla hayat kurtarıyor.

Aşılamanın yararını gösteren en önemli sonuç çiçek hastalığında yaşanmıştır. Yapılan tahminlere göre 350 milyon yeni çiçek vakasının ve 40 milyon çiçek hastalığına bağlı ölümün önüne geçilmiştir.

AŞININ ASLI MİKROP!

Evet gerçekten öyle.. Aşının aslı bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroplardır. Ancak bu mikropların, canlı olmayan veya zayıflatılmış versiyonları insan vücuduna enjekte edilir. Ancak bu durum hastalığa yol açmaz. Aksine bağışıklık sistemimiz, zayıflatılmış bu mikroplarla savaşmaya başlar ve tabir caizse savaşma deneyimi kazanarak güçlenir.

Gelecekte gerçek enfeksiyonla karşılaşıldığında vücudumuzun bağışıklık sistemi daha önceki savaşını hatırlayarak hastalıklara yani onların mikroplarına direnir, karşı koyar ve onları yenerek vücudu sağlıklı tutar.

9. Hafta.....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı

13. Hafta....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı

17. Hafta.....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı

8. Ay...........Daha önce yapılmamışsa Çocuk Felci aşısı

9. Ay...........Kızamık

10. Ay..........Kızamıkçık, Kabakulak

12-18. Aylar.....Daha önce yapılmamışsa BCG aşısı

15-24. Aylar.....Karma aşı (Difteri - Tetanoz - Boğmaca) + Çocuk Felci aşısı

18-24. Aylar.....Tifo

5 Yaş..........BCG aşısı + Difteri - Tetanoz - + Çocuk Felci aşısı tekrarı

10 Yaş.........Tetanoz aşısı tekrarı + Çocuk Felci aşısı tekrarı

14 Yaş..........Tetanoz aşısı tekrarı + Çocuk Felci aşısı tekrarı