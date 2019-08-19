Aşgın Yeni Hayat Barajı’nda incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un içme suyunun büyük ölçüde sağlandığı Yeni Hayat Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Bekir Said Toraman, İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve Yakup Fındıkçı’nın yanı sıra Su İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum’un içme suyunda hiç bir sıkıntının olmadığını ifade etti. Çorum Belediyesi ekiplerinin haftanın 7 günü 24 saat boyunca, teyakkuz halinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın “Hemşehrilerimizin içi rahat olsun” dedi.

’İtfaiye Müdürü suyun altın indi’

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın Yeni Hayat Barajı’na gerçekleştirdiği ziyarette İtfaiye Müdürü Adil Balcı suyun altına inerek incelemeler yaptı. Çorum Belediyesi İtfaiyesinde görevli dalgıç Yakup Fındıkçı ile birlikte suyun altına inen İtfaiye Müdürü Adil Balcı, baraj dibinde incelemeler yaptı. Üstten su alma platformunun bulunduğu bölgeden suyun altına giren ve suyun arıtma tesisine gönderildiği hat üzerinde incelemelerde bulunan İtfaiye Müdürü Adil Balcı boru hattında bir takım sıkıntıların meydana geldiğini ancak halk sağlığına etki edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek boru hattının düzeltilmesi için hemen çalışmalara başladıklarını söyledi.

’Mikrobiyolojik sıkıntı yok’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 24 saat esasına göre çalışmaların yapıldığı Scada Kontrol Merkezi’nde suyun sürekli incelemelerden geçtiğini belirtti.

Scada Kontrol Merkezi’nin yanı sıra Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Merkezi Laboratuarları tarafından da Çorum’a gelen suların sürekli denetim altında olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın “Hemşehrilerimizin çeşmesinden akan suyun, içtikleri suyun sağlıklı olması için bizler gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Çorum’un suyunun yüzde 60 gibi büyük bir oranını karşılayan Yeni Hayat Barajı’nda üstten su alma hattımızda bir takım sıkıntıların olduğunu tespit ettik. Bayram öncesinde yapılan denetimlerde bir sıkıntı olmamasına rağmen bayram içerisinde bazı durumların olduğunu tespit ettik. Bu sıkıntı halk sağlığını etkileyecek bir durum değil. Sadece suyun renklenmesine neden olan bir durum. Yapılan incelemelerde mikrobiyolojik bir sıkıntının olmadığını gördük. Barajlarımızdan gelen su, arıtma tesisimizde işlemden geçtikten sonra Scada Merkezi’mizde de bir takım incelemelerden geçiyor. Bunların ardından da hemşehrilerimizin musluklarına gönderiliyor. Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı ve Laboratuar ekipleri tarafından da sürekli numuneler alınarak suda incelemeler yapılıyor. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun hiç bir problem yok” dedi.

’Belediye ekiplerine teşekkür etti’

Çorum Belediyesi ekiplerinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Çorum Belediyesi ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aşgın, “Hemşehrilerimizin rahat ve huzuru için ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Ekiplerimiz şehrimize daha kaliteli içme suyu temin etmek için bütün özverileriyle çalışıyorlar. Gece gündüz işinin başında olan, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun bu şehre en güzel hizmeti verme aşkıyla çalışan bir ekiple beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.