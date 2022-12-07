Asgari ücrette taban rakam açıklandı! Pazarlık bu rakamdan başlayacak

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Bugün komisyon 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak. Burada asgari ücret geçim ücreti oldu. Bu sarmaldan çıkarmak lazım." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarından satır başları;

Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Her ortamda anlatmaya gayret ediyorum. Biz 5 kişiyiz. Burada da 5 kişisin, komisyon adil değil. Asgari ücrette kim Bartın'da çalışan terzinin çırağı, Artvin'deki çırak bunlar bu ülkenin kardeşimiz ama bunların kayıtları bizde olmayan insan topluluğu. Öyle bir imkan olsa da adil komisyon olsa, o komisyonun içinde de tamamı asgari ücretli olsa. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Her ortamda anlatmaya gayret ediyorum.

Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı.

20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor.

Pazarlık bu rakamdan başlayacak

Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak onun üzerine ne kadar çıkabiliyorsak. Komisyonu, başkanları, toplumun kesiminin razı gelecek rakam olursa altına imza atarız. İşçinin memnun olmadığı rakamın altına ne imza atarız ne otururuz. Bugün 5 bin 500 liradan oturmayacak komisyon 7 bin 785 lira, bu bizim teklifimiz değildi, açlık sınırını açıkladık. TV’lerin bir bölümünde TÜRK İŞ bunu istiyormuş gibi söylüyorlar. Bunu anlatıyorum, kamuoyunun istediği bir ücret varsa imza atarız.

Komisyon karar verecek, komisyon başkanı, üyeler var. Başkanlar kuruluna bilgi verecek. Oturacak beraber konuşacağız uygun olursa problem yok, olmazsa masada olmayız.

Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Asgari ücret konuşulmaya başlandığında zam devam ediyor. Ev sahipleri konuşuyor asgari ücret artacak ben kirayı güncelleyeyim. Merhametli olmak lazım. Bu ülkenin 8 milyonu asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bu sarmaldan çıkmak lazım

10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıldır çalışan teknik elemanlar ne olacak? TÜRK İŞ’in söylediği net, açlık sınırı ortada, biz açlık sınırında oturacağız. Onun üzerinde işveren ne rakam getirecek görelim, hükümet ne getirecek görelim, katılmadığımız bir rakam olursa bunu imzalamayız

7-8 tane açıklama var. Burada açıklaması gereken biziz biz duruyoruz onlar da kanaatini söylüyor. Söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım.