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Ekonomi Asgari ücrette kritik gelişme! Milyonların beklediği toplantı başladı
Ekonomi

Asgari ücrette kritik gelişme! Milyonların beklediği toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 14:36:00 -
Asgari ücrette kritik gelişme! Milyonların beklediği toplantı başladı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

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