Asgari ücrette işveren ve işçinin beklentisi vergi indirimi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Toplantıların hem işçi hem de işveren tarafından yakından takip edileceğini belirten KTO Karatay Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Araştırma Görevlisi Hasan Basri Alım, “İki tarafın da beklentisi, asgari ücretin yükseltilip devletin vergi indirimi yapması yönünde” diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komitesi ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Komisyonda işçi, işveren ile devlet tarafını temsilen yetkililer kıran kırana pazarlıklar yapacak ve bir yıl boyunca uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonlarca işçiyi ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücretteki artışın ne olacağı merakla beklenirken, KTO Karatay Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Araştırma Görevlisi Hasan Basri Alım’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hazine'nin yükü fazla

Yeni Akit’e konuşan Alım, asgari ücretin belirlenmesi konusunda yorum yapmanın çok zor olduğunu dile getirerek, “İşveren ve işçi kesimi taraflarını yakından ilgilendiren bir gerçek. Asgari ücrette iki tarafında beklentisi, asgari ücretin yükseltilip devletin vergi indirimi yapması yönünde. Ama ekonominin geldiği nokta itibarıyla da vergi indirimi yapmakta çok kolay değil. Bu aşamada Hazine’nin yükü çok fazla ve karşılayabilmesi açısından çok mümkün gözükmüyor” dedi.

İşverenin eli güçlü

“Asgari ücretteki artış muhtemelen enflasyon üzerinde olacaktır” ifadesini kullanan Alım, şunları kaydetti: “Asgari ücret bir görüşmenin sonucunda ortaya çıkacak. Gündem ve tarafların güçleri ücretin belirlenmesinde önemli bir etkene sahip. Fakat asgari ücretin belirlenmesinde işverenin daha ağır basacağına inanıyorum. Şu anda işten çıkarma yasakları olmasına rağmen işsizliğin geldiği seviyeler çok enteresan. İşsizlik seviyelerinden dolayı da asgari ücretin belirlenmesinde işveren tarafı güçlü olacağına inanıyorum.”