Asgari ücrette hedef ‘enflasyon+refah payı’

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Enflasyon vurgusu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un başkanlık ettiği toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nazmi Irgat, Türk-İş’in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine, “Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya."

Gözler TÜİK’te

Akansel Koç da toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak “Önümüzdeki hafta TÜİK’ten rakamlar geldikten sonra temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak” dedi.