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Asgari ücrette bir ilk

2019 yılı asgari ücretinin 2 bin 20 TL olması kararlaştırılan asgari ücrette, ilk kezyeni miktar hem işçi hem de işverenin ortak mutabakatı ile belirlendi.

25 Aralık 2018 Salı 13:40
Asgari ücrette bir ilk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan son toplantının ardından, 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 20 TL olacağı belirlendi. 

2018 asgari ücretine 417 TL zam

Yeni ücretin belirlenmesinin ardından, 2018 yılında bin 603 TL olarak verilen asgari ücrete böylelikle 417 TL zam yapılmış oldu.

Bu ilk kez oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı asgari ücretinde bir ilkin yaşandığını söyledi. Selçuk, ilk kez bir asgari ücretin işçi ve işveren kesiminin ortak mutabakatı ile ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:40
  1. asgari ücret
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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