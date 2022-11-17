Asgari ücrette 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber! Son tahmin duyuruldu

Son dakika: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? sorusunun cevabı 7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan, 81 milyon kişiyi ise dolaylı yoldan ilgilendiriyor. Asgari ücret için zam formülleri araştırılırken bu yılkine benzer bir uygulama yapılması söz konusu. Bu kapsamda Ocak 2023 asgari ücret zammı için hesaplamalar ve tahminler gelmeye devam ediyor. En öne çıkan rakam ise 8.250 TL! Yeni asgari ücret için bu rakam ‘cepte’ olarak görülüyor.

Son dakika haberi… Asgari ücret 2023 için son düzlüğe girilmek üzere. Enflasyon oranlarını baz alarak düzenlenecek yeni asgari ücret için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var” diyerek milyonları heyecanlandırmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 7-8-9 Aralık’ta toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan önce, beklentileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret için rakamlar de netleşmeye başladı.

8250 lira iddiası

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için 1 aylık bir süre kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ortalarında yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Enflasyon oranlarının kesinlikle altında olmayacağı ifade edilen asgari ücret 2023 Ocak zammı için konuşulan oranlar yüzde 40 ila 75 arasında… 7 bin 500 ila 10 bin lira bandında olması beklenen asgari ücret için refah payı ile beraber yüzde 50’lik bir artışla 8.250 TL olabileceği öngörülüyor.

İki aşamalı zam formülü

Enflasyon karşısında vatandaşın alım gücünü arttırmak için bu yıl içinde asgari ücrete çifte zam yapılmıştı. Ancak yılda 1 kez belirlenen asgari ücrette ikinci artış için yeni bir yasal düzenleme getirilerek zam yapılmıştı. Asgari ücret 2023 zammı için de böyle bir formül izlenmesi muhtemel olarak görülüyor. Böylece asgari ücretin 10 bin liraya yaklaşması ekonomistlere göre kaçınılmaz. Hatta bu kapsamda konuşulan rakamların ‘cepte’ olduğu belirtiliyor.

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç canlı yayında yaptığı değerlendirmesinde asgari ücret zammına ilişkin, “Konuşulan bu rakamlar borsacıların tabiriyle ‘piyasada satın alınıyor.’ Bir yandan cepte rakamlar haline dönüştü. Asgari ücretin 8.250 TL olması yüzde 50’lik bir artış demek. Kesin bir rakam söylemek çok zor ancak seçim atmosferinde bu rakamların üzerine çıkılması mümkün olabilir. Nihayetinde son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek” dedi.