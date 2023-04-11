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Ekonomi Asgari ücretlilere bayram ettiren haber! İşte zam oranı ve tarih
Ekonomi

Asgari ücretlilere bayram ettiren haber! İşte zam oranı ve tarih

Yeniakit Publisher
2023-04-11 17:26:00 -
Asgari ücretlilere bayram ettiren haber! İşte zam oranı ve tarih

Milyonlarca asgari ücretli çalışana sevindiren haber geldi. Seçimlerin yaklaşması ile birlikte rakam netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Asgari ücretlileri bayram ettiren takviye! Ara zamda kritik viraj aşıldı. Zam oranı ve tarihi netleşti. İşte asgari ücrete gelecek olan zam ve tarihi...

Seçimlerin yaklaşması ile birlikte AK Parti'den peş peşe açıklamalar yapılırken, asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ardı ardına geldi. Milyonlarca asgari ücretliyi bayram ettiren takviye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika olarak duyurdu. Zam oranı ve tarihi netleşti. Kimse bu rakamı beklemiyordu. İşte masadaki zam oranı ve tarihi...

Asgari ücret son dakika zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Seçim öncesi asgari ücrete okkalı zam geliyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan bu haberle bayram edecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret ara zam ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

Milyonlarca kişinin gözü asgari ücrete gelecek olan ara zamda. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 'Asgari ücrete ek zam gelecek mi?' sorusunu araştırmaya başladı. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında zam yapma taraftarı olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen haberi verdi. Milyonlarca asgari ücretli bayram edecek.

Asgari ücretin 11 bin TL olması bekleniyor

Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete seçim öncesi zam gelmeyecek ancak Temmuz'da maaşlara zam yapılması bekleniyor. Yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Uzmanların değerlendirmelerine göre asgari ücrete Temmuz ayında okkalı zam yapılması bekleniyor. Asgari ücret zammının en az 2500 TL olacağı ve Temmuz ayından itibaren milyonlarca çalışanı ödenecek yeni asgari ücret tam 11.000 TL olacağı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelen zam haberi asgari ücretli çalışanları umutlandırsa da beklentiler seçimden önce zam yapılması yönünde. Milyonlarca asgari ücretli bir an önce maaşlarında iyileştirilme yapılması gerektiğini söylüyor. Diğer yandan Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açlık ve yoksulluk sınırları da açıklanmıştı. Açlık sınırının 9.000 TL'nin üstüne çıkması ile beraber asgari ücrete zam zorunluluğu doğduğu da belirtiliyor. Ancak henüz daha resmi açıklama yapılmadı.

 

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