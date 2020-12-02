Asgari ücrete zam ne kadar olur? AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

2021 asgari ücret zam haberi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir. 2021 yılı asgari ücret zammını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirmeye hazırlanırken, korona nedeniyle komisyon ilk toplantısını online olarak yapacak. Geçtiğimiz yıl Komisyon 2. toplantısını 10 Aralık'ta, 3. toplantısını ise 17 Aralık'ta yapmıştı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Brüt asgari ücret 2 bin 943 lira, net asgari ücret 2 bin 324 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı, yeni asgari ücreti belirleyecek. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret zammı için geçtiğimiz yıl Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2019’da asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.

Yıllara göre asgari ücret zammı